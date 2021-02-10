Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
DMO 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjektörü alacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjenktörü satın alacak. Enjektörler, açık teklif usulü ile piyasadan temin edilecek.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre DMO, söz konusu enjektörleri tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve teslim planına uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile piyasadan temin edecek.
İlk teklifler, yazılı olarak bildirilecek ve devamında teklifler sözlü olarak sürdürülecek.
19 Şubat günü teklifler sunulacak
Teklifler, 19 Şubat günü en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğün 4 No'lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak.
Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.
İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.
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