Sağlık Bakanlığı 9 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 137 bin 712 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 8 bin 636. Bugünkü hasta sayısı 659 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 109.

Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 8 bin 109 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496, toplam vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, toplam vefat sayısı 26 bin 998, toplam ağır hasta sayısı bin 310, hastalarda zatüre oranı %3.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 437 bin 382 oldu.