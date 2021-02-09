Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 19:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 636 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 9 Şubat koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 9 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 137 bin 712 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 8 bin 636. Bugünkü hasta sayısı 659 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 109.
Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 8 bin 109 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496, toplam vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, toplam vefat sayısı 26 bin 998, toplam ağır hasta sayısı bin 310, hastalarda zatüre oranı %3.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 437 bin 382 oldu.
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