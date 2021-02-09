ABD’deki Amerikan Kalp Derneği’nin analitik araçlarını kullanan üç ana araştırmadan elde edilen analiz sonuca göre, günde bir veya daha fazla fincan sade kahvenin uzun vadede kalp yetmezliği riskini azalttığı ortaya çıktı.

21 bin kişinin beslenme verilerinden elde edilen araştırmada kahve içen ve içmeyen kişiler arasında kıyaslama yapıldı.

Kalp yetmezliği riskini yüzde 30 azaltıyor

Araştırmada, her gün tüketilen her bir fincan kahve için zamanla kalp yetmezliği riskinin yüzde 5 ila yüzde 12 arasında azaldığı tespit edildi.

Ayrıca, araştırmaya göre, kalp yetmezliği riski kahve içmemek veya günde bir fincan içenlerde aynı oranda kalırken günde iki veya daha fazla fincan sade kahve içen kişilerde ise kalp yetmezliği riskinin yaklaşık yüzde 30 oranında azaldığı sonucu ortaya çıktı.

Araştırma sadece 'sade kahve' için uyarısı yapıldı

Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi Colorado Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi'nin tıbbi direktörü ve çalışmanın yazarlarından olan Dr. David Kao, "Kafein ve kalp yetmezliği riskini azaltma arasındaki ilişki şaşırtıcıydı" dedi.

Çalışma analizini yapan uzmanlar, elde edilen sonucun sadece ‘sade kahveyi’ içerdiği konusunda uyarı yaparken, kafeinsiz kahvenin artan kalp yetmezliğini tetiklediğine dikkat çekti.