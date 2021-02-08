Sağlık Bakanlığı 8 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 139 bin 378 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 8 bin 103. Bugünkü hasta sayısı 632 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 567.

Son 24 saatte 103 hasta vefat etti, 8 bin 89 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 30 milyon 755 bin 784, toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559, toplam vefat sayısı 26 bin 900, toplam ağır hasta sayısı bin 310, hastalarda zatüre oranı %4.9, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 449 bin 273 oldu.