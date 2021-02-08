Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 19:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 103 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 8 Şubat koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 8 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 139 bin 378 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 8 bin 103. Bugünkü hasta sayısı 632 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 567.
Son 24 saatte 103 hasta vefat etti, 8 bin 89 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 30 milyon 755 bin 784, toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559, toplam vefat sayısı 26 bin 900, toplam ağır hasta sayısı bin 310, hastalarda zatüre oranı %4.9, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 449 bin 273 oldu.
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