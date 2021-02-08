Koronavirüs mutasyon geçirmeye devam ediyor. İlk mutasyon İngiltere'de çıkmıştı. Güney Afrika ve Brezilya'da da yeni varyantlar çıktı. Mutasyon geçirmiş virüsün 3 türü de Türkiye'de görüldü.

Mutant virüs daha hızlı bulaşıyor, daha fazla korunmayı gerektiriyor. Bu durum, 3'üncü dalga endişelerini beraberinde getirdi. Peki, salgında yeni bir dalga riski var mı?

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, dalga riskinin olabileceğini söyleyerek, "Önlemleri bırakıp bir araya gelirsek 3., 4., 5. dalga riski olur çünkü biz sınırdayız. 30 binleri gördük, 5 binlere düştük, 7 binlerdeyiz. Bunun artmaması hareketliliği azaltmakla mümkün.”

"En akıllıca durum evimizde çekirdek aile ile vakit geçirmek"

Kısıtlamalara rağmen hafta sonlarındaki vaka sayılarında artış var. Okulların tatil olduğu bu dönemde daha dikkatli olunması gerekiyor. Prof. Dr. İlhan, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Sömestir tatilinde de zorunluluk yoksa evden çıkmamak, evde çekirdek aile ile geçirmek en güzeli. Bir de bunun üzerine mutant virüsün bulaşıcılığını eklediğimizde yapılması gereken en akıllıca durum, evimizde kalıp çekirdek aile ile vakit geçirmektir. Şu an hareketliliğin zamanı değil, evimizde çekirdek aile ile olup birlikte zaman geçirme fırsatı."

Virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya uymak gerekiyor.