Bilimsel çalışmalar, koronavirüs hastalarından sigara içme öyküsü bulunanlarda, zatürre, hastanede yatma, yoğun bakım ve solunum cihazı desteğine ihtiyaç duyma riskinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Dünyadaki gibi Türkiye'de de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde tütün ve tütün ürünleri, kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Maske kullanılmaması da riski artıyor

Tütün ürünü kullananlar, virüsle karşılaşmaları durumunda özellikle risk altında bulunan bir grup olarak gösteriliyor.

Bu ürünün kullanımı, bağışıklık sistemine zarar vermesi, genel olarak akciğerlerin savunma mekanizmasını bozması ve mukus artışı nedeniyle, akciğer, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini artırıyor.

Öte yandan, sigara içerken maske takılmaması, ellerin ve sigaraların ağızla yüze temasının artması ile birden fazla kişinin bir araya gelerek sigara içmesi, Covid-19 riskini artırıyor.

Tütün hastalığın şiddetini artırıyor

Yapılan pek çok bilimsel çalışma, Covid-19'lulardan sigara içme öyküsü bulunanlarda, zatürre gelişme, hastanede yatma, yoğun bakım ve ventilatör desteğine ihtiyaç duyma riskinin, sigara içmeyen hastalardan 14 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Bilimsel veriler, tütün ürünü kullanımının, Covid-19'a yakalanma sıklığı ve klinik seyrinin şiddetiyle ilişkili olduğunu kesin olarak ortaya koyuyor.