Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, COVID-19 ile mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemli olduğunu vurguladı.

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Prof. Dr. Taşova, aşı olan kişilerin rehavete kapılmaması gerektiğini ve aşı olsalar dahi virüsü sağlıklı kişilere taşımalarının mümkün olabileceğini söyledi:

“Aşı ile beraber tamamen hastalanmayı engellemiyoruz. Aşılı bile olsanız virüsü diğer insanlara taşıyabileceğimiz gerçeğini de unutmamak lazım. Aşıya bağlı rehavetin olmaması gerek. Nasıl ki hasta olan kişi başkasına bulaştırabiliyor, aynı şekilde aşı olan kişi de bu virüsü tekrar alabilir. Ama kendi bağışıklık sistemi bunu tanıdığı için savaşır. Vücudunda hiç antikor olmayan birine bunu bulaştırdığı zaman sonuç kaçınılmaz olacaktır.”

Tekrar enfekte olanların mutasyon durumları incelenmeli

Mutasyonlu virüse dikkat çeken Taşova, özellikle hastalıktan ya da aşıdan sonra tekrar enfekte olanların mutlaka mutasyon durumlarının incelenmesi yönündeki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarını hatırlattı.