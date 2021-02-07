Yaygın kullanımı dün Çin yönetimi tarafından onaylanan Sinovac aşısının uygulanması, şimdiye kadar Türkiye de dahil 3 ülkede acil durum ve klinik denemeleri kapsamında başladı.

Nisan 2020'de Çin'de geliştirilen ve "CoronaVac" olarak isimlendirilen Sinovac aşısının ilk klinik denemeleri geçen yıl yapıldı.

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Muhafaza edilme koşulları daha avantajlı

Yıl başında ilk satışları Brezilya, Türkiye ve Endonezya'ya yapılan Sinovac'ı satın almak için anlaşma yapan ülke sayısı, bir ay içinde artış gösterdi.

Sağlık uzmanları, ABD'li Pfizer aşısı -70, Moderna aşısı da -20 derecede muhafaza edilmesi gerekirken Sinovac'ın 2 ila 8 derece sıcaklıkta veya buzdolabı soğukluğunda muhafaza edilebilmesini, diğer firmaların aşılarına kıyasla avantaj olarak görüyor.

Çok düşük soğuklukta milyonlarca doz aşı muhafaza edebilecek teknik imkanları olmayan birçok ülkenin, kolay muhafaza şartları nedeniyle ilerleyen zamanlarda Sinovac aşısına yönelebileceği öngörülüyor.

9 ülke Sinovac aşısı satın aldı

Çin basınından Global Times, şimdiye kadar en az 17 ülkenin Sinovac aşısını satın almak üzere anlaşmaya vardığını öne sürdü, fakat şimdiye kadar 9 ülke Sinovac aşısı satın aldığına dair açıklama yaptı.

Bloomberg'in verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar Sinovac'ın 182 milyon doz aşısı satıldı.

Türkiye ve Endonezya 50'şer milyon, Brezilya 46 milyon, Malezya 14 milyon, Tayland ve Şili 2'şer milyon doz aşı satın aldı. Geri kalan 18 milyon doz da Kolombiya, Laos ve Uruguay tarafından alındı.

Sinovac Biotech şirketinden yapılan açıklamaya göre, aşı, şimdiye kadar 12 bin 396 kişi üzerinde yapılan denemelerde, COVID-19 salgınının yayılmasına karşı yüzde 100, virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ve ölümlere karşı ise yüzde 83,7 etki gösterdi.

İleri yaş grubu için kullanımı onaylandı

Çin'in yaygın kullanımına onay vermesiyle birlikte Sinovac aşısını satın alan ülkelerden Endonezya ve Kolombiya da aşının sınırlı kullanımını onayladı.

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsünden (INVIMA) yapılan açıklamaya göre, Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ülkede acil kullanımı için yetki verildi.

Endonezya'da ise Gıda ve İlaç Ajansının (BPOM) yaptığı inceleme ve denemelerin ardından Sinovac aşısının ileri yaş grubu için kullanımı onaylandı.

Çin 10 milyon doz aşı bağışlayacak

Singapur Sağlık Bakanı Gan Kim Yong da ülkedeki Sağlık Bilimleri Kuruluşunun (HSA), Sinovac'ın etkililik düzeyini araştırdıktan sonra aşıyı onaylamak için karar vereceğini açıkladı.

Kolombiya ve Endonezya'nın ardından Tayland, Filipinler ve Malezya'nın da Sinovac aşısının kullanımını onaylaması bekleniyor.

Çin'in tüm ülkelere koronavirüs aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan COVAX girişimi için, Sinovac ve 2 ayrı Çinli firmanın geliştirdiği 10 milyon doz aşı bağışlayacağını açıklaması üzerine, dar gelirli ülkelerde Sinovac'ın aşısının kullanımının artması öngörülüyor.