Sağlık Bakanlığı 6 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 137 bin 649 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 897. Bugünkü hasta sayısı 618 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 89.

Son 24 saatte 108 hasta vefat etti, 8 bin 89 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 30 milyon 386 bin 691, toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, toplam vefat sayısı 26 bin 685, toplam ağır hasta sayısı bin 337, hastalarda zatüre oranı %4.9, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 412 bin 505 oldu.