Duygusal açlık, depresyon dönemlerinde üzüntü, yalnızlık, stres gibi duygularla ortaya çıkabiliyor. Mide dolu olsa bile nedensiz açlık hissediliyor. Duygusal açlık durumunu yenmenin bir yolu, besin günlüğü tutmak.

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Yeşim Ay Atik, kişilerin hangi anlarda daha çok yemek yediklerini yazmaları gerektiğini söylüyor.

"Bu durumu aşmada yapacakları en önemli şey, onları tetikleyen olumsuz duygunun tespitini yapmaları. Bunları not edip, bunları yapmamaları yolunda bir adım atabilirler."

Haftada en az 4 saat yürüyüş öneriliyor

Uzmanlar, tüm önlemlere rağmen bu durum yaşanıyorsa tok tutan besinler tercih edilmesini öneriyor.

Atik, "Kuru meyve ve belki de yağlı tohumlardan kuruyemişlerden faydalanabilirler. Çok yüksek yağlı karbonhidratlı besinlerden biraz daha uzaklaştırmış olacaktır" diyor.

Ayrıca uzmanlar, yeme isteğini dengelemek için günde 8 saat uykuyu ve haftada en az 4 saat yürüyüşü öneriyor.