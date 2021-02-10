2003 yılında başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile Türkiye'nin dört bir yanına yeni hastaneler inşa edildi. Şehir hastaneleriyle sağlıkta kalite yükseldi.

Birçok ülkenin sağlık hizmetinin çöktüğü koronavirüs salgınında şehir hastanelerinin etkisiyle Türkiye, başarılı bir mücadele verdi.

Şehir hastaneleri turistlerin de tercihi

Özel hastanelerin teknoloji standardına ulaşan şehir hastaneleri turistlerin de tercihi haline geldi.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu, Türkiye’nin sağlık altyapısının çok iyi olduğuna dikkati çekerek, “Yabancıların bizi tercih etmesinin sebebi, hastanelerimizin ve hekimlerimizin çok iyi olması, ileri teknoloji kullanılması ve de fiyatların uygun olması” dedi.

Sektör temsilcileri de büyük ve önemli ameliyatlar için şehir hastanelerini tavsiye ediyor.

