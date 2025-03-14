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Sağlık
AA 14.03.2025 01:15

Bakan Memişoğlu: Hekimlik bir meslekten öte bir adanmışlık hikayesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin sağlık sisteminin övünç kaynağı olduğunu belirterek, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Memişoğlu: Hekimlik bir meslekten öte bir adanmışlık hikayesi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda, hekimliğin bir meslekten öte, adanmışlık hikayesi olduğunu belirtti.

Hekimlik için, "Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi" yorumunda bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle gurur duyuyorum. Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız."

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