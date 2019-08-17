Aşırı yeme isteği "Ghrelin" adı verilen açlık hormonuyla ortaya çıkıyor. Bu hormonu fiziksel ve psikolojik nedenler tetikliyor.

Diyetisyen Esra Çalışkan, midenin aç kaldıkça bu hormonun etkisi arttığını belirterek, "Çok kilolu insanlarda ya da yeme bozukluğu olan insanlarda bu hormon daha çok salınır çok zayıf olan insanlara kıyasla." dedi.

Güne kahvaltısız başlamayın

Yeme isteğini dengelemek için mutlaka kahvaltı yapılmalı, kahvaltı yapıldığında beden enerji yakma başlayıp, bedeni daha çok çalıştırıyor. Böylece açlık azalıyor ve hormon dengeye giriyor.

Posalı besinler tok tutuyor

Açlık hissini dengelemek için tüketilmesi gereken besinler ise şöyle:

Kuru baklagil, esmer ekmek, yeşillik, meyve, posalı besinler, yumurta, et, peynir.

Stres iştahı artırıyor

Aşırı kiloların başlıca nedenlerinden birinin de duygusal açlık olduğunu söyleyen Çalışkan, "Kişi stresli bir ortamda çalışıyorsa, eli sürekli paketli gıdalara gider. Mideden salınımı hemen yaptığı için salınımı arttırır veya yürüyüş yapmıyorsam ben hareketsizsem yine sistem bozulur." dedi.

Uyku ve yürüyüş önemli

İşlenmiş ve cezbedici gıdaları da mutfakta bulundurmamak gerekiyor. Ayrıca uzmanlar yeme isteğini dengelemek için günde 8 saat uykuyu ve haftada en az 4 saat yürüyüşü öneriyor.

Kaynak: TRT Haber