Çin'den getirilen koronavirüs aşısının uygulanması için geri sayım başladı.

Hastanelerde aşının güvenle uygulanması için son hazırlıklar yapılıyor.

Hastanede 25 aşı odası hazırlandı

Şehit Prof. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 25 aşı odası oluşturulmuş durumda, ihtiyaca göre bu sayı artırılabilecek. Her aşı odasında bir doktor bulunacak.

1000 yataklı hastanede aşı odaları hastanenin diğer bölümlerinden izole edilmiş durumda. Aşı olacak her kişiye 15 dakika ayrılacak.

Aşı randevu sistemiyle yapılacak

Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit, hastanelere aşı olmaya gidecek vatandaşlar için şu bilgileri verdi:

“Burada hastalar MHRS üzerinden randevularını oluşturacaklar ve hastaneye de poliklinik alanında ayrılmış kendine özel ayrı bir kapıdan girecekler, kayıtlarını kontrol edip doktor kontrolünden sonra da belirlenmiş aşı odalarında aşılarını olmaya gidecekler.“

Aşılar takip sistemiyle izlenecek

Aşılar, depodan çıkıp uygulanana kadar takip sistemi ile kontrol altında olacak.

Sinovak aşısı normal buzdolabı koşullarında + 2 ila 8 derece arasında saklanabiliyor. Buzdolabındaki sıcaklık farklılıkları Aşı Takip Merkezi tarafından anbean takip ediliyor.

'Aşının stok seviyesi ve sıcaklığı merkezi sistemden takip edilecek'

Doç. Dr. Yiyit, “Bu sistem o kadar dinamikki her aşamasında hem stok seviyesini takip edebiliyoruz hem de uygun sıcaklıkta idame edilip edilmediğine bakıyoruz. Yani hastanelerimizde aşı takip sistemine online bağlı dolaplar var, bunlar her 2 dakikada bir merkeze veri gönderiyor ve dolabın derecesini gösteriyor“ dedi.

Aşının hastanede transferi için de kaplar hazır bekletiliyor.