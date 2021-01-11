Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, COVID-19'a karşı yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ekibinin Koçak Farma firmasında bir haftadır çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Prof. Dr. Çalış, her şeyin prosedüre uygun, güvenli ve kaliteli olmasını istemeleri sebebiyle çok dikkatli davrandıklarını ifade etti.

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Aşının dolum işleminin Koçak Farma firmasında gerçekleştiğini ve milli aşının bir an önce çıkarılması için çalıştıklarını söyleyen Çalış, “Aslında faz-2'ye geçtik de sayılır ama aşılama başlamadı sadece... Çünkü faz-2'ye geçmek demek gönüllüleri bulmak, ön çalışmalarını yapmak, onların tahlillerini almak demek. Bunlar yavaş yavaş başladı. Dozlamaya da inşallah en kısa süre içinde geçmeyi düşünüyoruz. Şu an, şu tarihte demek de doğru olmaz” dedi.

Türkiye’de 4 aşı çalışması var

Türkiye’de 4 aşı çalışmasının olduğunu ifade eden Çalış, aşı çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

“Her şey yolunda giderse bizim aşımızın da nisan ayında acil kullanımla hem faz-3'ü hem geniş kullanımı olur diye ümit ediyoruz. Sağlık Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz de nisan ayında olur diye ümit ediyoruz. Niye bir tane aşımız olsun ki 4-5 tane olsun. Kim önde giderse gitsin biz elimizden geleni yapıyoruz, şu an en önde giden biziz. Biz diğer ülkelere de gönderelim istiyoruz, niye ABD'den, Çin'den, Almanya'dan aşı alalım, onlar bizden alsın. Bunun için de kaliteli bir aşımızın olması lazım, bu yüzden çok dikkatliyiz.”