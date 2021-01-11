İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 salgınında ülke genelinde 6 bin 208 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 642'sinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Salgında son 24 saatte 91 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 262'ye, vaka sayısının da 1 milyon 292 bin 614'e çıktığını söyledi.

İyileşenlerin sayısı 1 miyon 81 bin'i aştı

Ülkede 4 bin 568 kişi yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 81 bin 736'ya ulaştı.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısı 8 milyon 207 bin 975 oldu.

