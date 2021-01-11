Sağlık Bakanlığı 11 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 180 bin 303 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 10 bin 220. Bugünkü hasta sayısı bin 3 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 10 bin 301.

Son 24 saatte 174 hasta vefat etti, 10 bin 301 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 26 milyon 376 bin 784, toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, toplam vefat sayısı 22 bin 981, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 783, hastalarda zatüre oranı %4.5, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 208 bin 457 oldu.