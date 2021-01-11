Koronavirüs geçirenlerin bir kısmı kısa sürede günlük hayatlarına geri dönse de, durum herkes için aynı olmayabiliyor.

"Hastalık yaş ve yandaş hastalığa göre değişebiliyor"

Hastalığın semptomları, yaşlılarda ve kronik rahatsızlığı olanlarda uzun sürebiliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alper Şener, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aslında hastalık yaş ve yandaş hastalığa göre değişebiliyor. Eğer hastalığın alındığı yaş genç ve erişkin yaş grubundaysa, 20’li 40’lı yaşların altındaysa hastalığın iyileşme süreci daha kısa sürüyor. Toplamda 3 ila 4 hafta içerisinde iyileşiyor. 98’lik grup böyle ama yüzde 2’lik grubunda ise yaşlı ve yandaş hastalık arttıkça hastalarda ağır seyrediyor. Daha uzun süreli bir tablo ortaya çıkıyor."

Ağır atlatanların organlarında kalıcı hasar görülebiliyor

Hastalığı ağır geçiren hastalar yorgunluk, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve odaklanma güçlüğü yaşamanın yanı sıra, akciğer, kalp, beyin ya da böbreklerinde kalıcı hasarla da karşılaşabiliyor.

Uzmanlar hastalığı ağır geçiren hastaların 6 ay sıkı takip edilmesini öneriyor.