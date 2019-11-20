Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Dünya Sağlık Örgütünce bir otelde "Antibiyotik Farkındalık Haftası Sempozyumu" düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen sempozyuma Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, TİTCK İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı Harun Kızılay, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de akılcı antibiyotik kullanımı politikalarının geliştirildiğini, antibiyotik kullanımının çözümüne yönelik acil durum eylemleri ve farkındalık çalışmalarının her geçen gün arttığını söyledi.

"Yakınlarımızın önerisiyle antibiyotik kullanılmamalı"

Antibiyotiklerin sadece hekimin reçete ettiği durumlarda, eczacının danışmanlığında uygun miktar ve sürede kullanılması gerektiğini vurgulayan Kara şöyle konuştu:

"Hekim reçete etmedikçe kendi kendine ya da yakınlarımızın önerisiyle antibiyotik kullanılmamalı. Antibiyotikler ağrı kesici, ateş düşürücü değil ve her hastalığı tedavi edemez. Nezle ya da grip gibi virüslerle oluşan enfeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavide yerinin olmadığı ve gereksiz antibiyotik kullanımıyla istenmeyen yan etkilerin görülebileceği unutulmaması gereken bir gerçek."

[Fotoğraf: AA]

İlaç için ödenen her 100 liranın 5 lirası antibiyotikler için harcandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı Harun Kızılay da, 2014'de uygulamaya koyulan "Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017" kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasını önceliklendirdiklerini belirtti.

Kızılay, 81 ilde Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüklerini kurduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Tüm bu çalışmaların neticesinde 2011'de 42 birim olan antibiyotik tüketimi 2018'de 31 birime geriledi. En son dün kayıtlara baktığımda bu yıl 30'un altına düşmüş vaziyette. Ayrıca, 2011'de reçetelerin yaklaşık yüzde 35'inde antibiyotik yer alıyorken 2018 verilerine göre reçetelerin yaklaşık yüzde 25'inde antibiyotikler yer almıştır. 2011'de ilaç için harcadığımız her 100 liranın yaklaşık 11 lirasını antibiyotikler için harcamışken, 2018 verilerinize göre her 100 liranın 5 lirasını antibiyotikler için harcadık."

Kaynak: AA