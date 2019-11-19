Dünya
Almanya’daki “bakterili et” 26 ülkeye yayıldı19 Kasım 2019 Salı 17:50 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 18:00
Almanya’da ürettiği etlerde listeria bakterisine rastlanan bir firmanın, 26 ülkeye ürün gönderdiği ortaya çıktı.
[Fotoğraf: Reuters]
Sattığı domuz etleriyle 25 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Alman et üreticisi firmanın, aralarında ABD, Japonya ve Avrupa Birliği üyelerinin olduğu 26 ülkeye ürün ihraç ettiği ortaya çıktı.
İhraç edilen ürünlerin geri alındığı bildirilirken, satılan etlerden etkilenen olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Firmanın üretim lisansı, bakteri skandalı sonrası iptal edilmişti.
Kaynak: TRT Haber
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