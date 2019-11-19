Dünyanın iki süper gücü ABD ve Çin, bu kez Yunanistan'da karşı karşıya geldi.

İki ülke, farklı alanlarda büyük yatırımlar yapıyor.

ABD savunma alanında, Çin ise daha çok ekonomik alanda yatırımlara imza atıyor.

Doğu Akdeniz'deki pastadan pay almak isteyen ABD, İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki 3'lü toplantılara katıldı.

Türk-Amerikan ilişkilerinin gerildiği bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Atina'ya gitti. Taraflar, Girit'te kurulan Suda Askeri Üssü'nün genişletilerek modernize edilmesinde mutabakata vardı.

Amerikan ordusunun, Dedeağaç, Volos ve Larisa’da 3 üsse daha yerleştirilmesinde anlaşıldı. Ancak Türkiye sınırına yakın 3 bölgede üslenme kararı alan ABD'nin, bu adımla neyi amaçladığı henüz bilinmiyor.

Yunanistan-Çin ilişkileri

2008’deki finansal krizden ağır yara alan Yunanistan, 2009’da yönünü Pekin’e çevirdi. İki ülke pek çok ticari anlaşmaya imza attı.

Çin'in “Kuşak ve Yol” projesi kapsamında iki ülke arasında temaslar yoğunlaştı. Geçen haftaki görüşmelerde 16 anlaşma imzalandı.

Pekin-Atina hattındaki anlaşmaların en dikkat çekeni ise, 2016'da Çinli COSCO şirketinin işletmesini üstlendiği Pire Limanı’ndaki yatırımını artırması oldu.

Ancak gelişmeler ABD'yi rahatsız etti.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Suda'daki deniz üssünün kapasitesinin dolduğuna dikkat çekti; Amerikan savaş gemileri için yeni bir liman ihtiyacı doğduğunu söyledi.