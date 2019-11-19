İsveç makamları tarafından, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın aleyhine açılan tecavüz soruşturmasının kapatıldığı açıklandı.

Savcı Eva-Maria Persson, düzenlediği kısa basın toplantısında, “Sizi buraya Julian Assange hakkındaki soruşturmanın kapatıldığını duyurmak için davet ettim” ifadelerini kullandı.

Assange, yedi yıl önce İsveç'te kendisine karşı açılan bir cinsel taciz davası yüzünden Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınmıştı. Kararı yorumlayan WikiLeaks'in baş editörü Kristinn Hrafnsson, “Şimdi Assange'ın yıllardır uyardığı tehdide odaklanalım: ABD'nin soruşturması ve ilk değişiklikle meydana gelen tehdit” dedi.

Öte yandan ABD, 2010 yılında ordu istihbaratının eski analistlerinden Chelsea Manning'in WikiLeaks'e sızdırdığı binlerce dosya nedeniyle Assange'ı yargılamak istiyor.

Kaynak: İHA