Türkiye'de üç milyon kişi obezite ile mücadele ediyor, bunların 1 milyon 800 bini çocuk.

Obezitenin yol açtığı önemli iki hastalık ise diyabet ve hipertansiyon. Bu iki hastalık en çok böbrekleri ve kalbi etkiliyor.

Bundan yola çıkılarak, çocuklara obezitenin zararlarını anlatmak için bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Böbrek Dede şimdiye dek 22 ildeki 137 bin çocuğa ulaştı. Çizgi karakter ile Türkiye'deki özellikle 7-12 yaş arasındaki çocuklara ulaşılması hedefleniyor.

Şeker, tuz, un ve trans yağın azaltılmasını istediklerini belirten Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Elimizden geldiği kadar sağlıklı beslenme nasıl olur, mümkün olduğunca üç büyük beyaz düşmandan uzak kalmayı nasıl hallederiz? Özellikle tuz tüketimini azalttık ama hala 10 gramdayız. Bunu 6 grama düşürmek içine ne yapmalıyız? Bunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Broşürler ve kitapçıklarla desteklenen proje ile çocuklar üzerinden yetişkinlere ulaşılması da amaçlanıyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Edebali Koçdemir