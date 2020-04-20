Ankara Şehir Hastanesi, doğum masası siperliği üretti. Doğum masası siperliği, ilk kez Kadın Doğum Hastanesinde kullanılmaya başlandı.

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, tasarımının tamamen kendilerine ait olduğunu söyleyerek, "Yerli firmadan destek aldık. Bu sayede odaya damlacık yaylımını engelleyerek yeni doğan bebeği ve sağlık personelini korumayı amaçladık" diyor.

Doğuma girecek personel tüm önlemini alıyor. Siperlik, onları da virüs buluşma ihtimalinden koruyor. Doğum masası siperliği virüsten korurken, aynı zamanda doğum sırasında göz temasının korunmasına yardımcı oluyor.

"Sezaryen anestezi başlığı oluşturduk"

Doğum masası siperliği yalnızca normal doğumda kullanılmıyor. Prof. Dr. Tekin, kullanım alanlarını şöyle anlatıyor:

"Anne adayları, sağlık kuruluşlarına güvenlerini kaybetmesinler. İzolasyon odalarımızda sezaryen gerekliyse aynı önleminin benzerini alıyoruz. Sezaryen anestezi başlığı oluşturduk onu kullanıyoruz."

Siperlik hiç belirti göstermeyen şüpheli hastaların da virüsü bulaştırmasını engelliyor. Doğumun ardından bebek hemen güvenli bölgeye alınıyor.