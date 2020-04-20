Bilim Kurulu oluşturuldu, kısıtlamalar getirildi, hastaneler virüse karşı hemen devreye sokuldu... Türkiye başından beri virüsle etkili bir mücadele yürütüyor. Bu kararlılık virüsün seyrine de yansıyor.

Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye'nin koronavirüs röntgenini çekti. Virüsle mücadelede ortaya çıkan olumlu tabloda öne çıkan unsurları araştıran akademi, tespitlerini raporlaştırdı.

Türkiye Bilimler Akademisi'nin raporunda virüsün seyrinin alınan tedbirler ile 11 Nisan'dan sonra düşmeye başladığı vurgulandı. Yapılan test sayısına göre pozitif vaka sayısının da her geçen gün düştüğü grafiklerle anlatıldı.

Şehir hastaneleri nitelikleri ile örnek olarak gösterildi

Raporda, Türkiye'nin koronavirüse karşı erken önlem alan ülkelerden biri olduğu belirtildi. Şehir hastaneleri nitelikleri ile örnek olarak gösterildi.

Raporda, 2002 yılından 2018 yılına kadar olan süreçte hastane ve yatak sayısındaki artış vurgulandı. Yoğun bakım yatak sayısı ve dağılımına özel bir bölüm açıldı.

"Sağlık altyapısı ve yetişmiş insan gücü tablodaki iyileşmede etkili"

Türkiye'de koronavirüse karşı insan genetiği projesi ve antiviral ajan geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı ve etkili bir tedavi uyguladığına dikkat çekildi. "Sağlık altyapısı ve yetişmiş insan gücü mücadelede avantaj sağladı" denildi.

Salgının ekonomik boyutu: Türkiye, uluslararası şirketler için yeni pazar olabilir

Türkiye Bilimler Akademisi salgının ekonomik boyutunu da inceledi. Salgının ekonomilere etkileri ve ortaya çıkaracağı fırsatlar analiz edildi.

Yerli üretim ve ihracat ile birlikte, küresel üretim ve satış ağlarının uluslararası ortaklar ile artırılması tavsiye edildi. Koronavirüs salgını ile Çin'de yatırımı olan uluslararası şirketlerin yeni pazarlar aramaya başladığına dikkat çekildi. Türkiye'nin avantajlı konumu ile koronavirüsü ekonomik anlamda fırsata çevirebileceği değerlendirildi.