Geçen yıl mart ayından itibaren koronavirüs salgını ile mücadelede merkez olan Ankara Şehir Hastanesi’nde, bir dönem polikliniklere koronavirüs şüphesi veya tanısıyla başvuran günlük hasta sayısı 3 binlere ulaşırken, şimdi bu rakam 100’ün altına düştü.

7 hastane binasından 2’sini COVID-19 ile mücadele eden hastalar için ayırdıklarını ifade eden Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, kısıtlama tedbirleriyle birlikte oldukça rahatladıklarını söyledi.

“Ciddi bir COVID-19 hastası yükümüz yok”

Hastanede yalnızca koronavirüse odaklı çalışan toplam 21 polikliniğin olduğunu ve hafta sonu bu polikliniklere yapılan hasta başvurusunun 98 olduğunu açıklayan Dr. Surel, şunları kaydetti:

“Tedbirlerle beraber COVID-19’a ayırdığımız yoğun bakımlarımızda da ciddi boşluklar oluştu. Yılın son günü yaptığımız 47’nci pandemi toplantımızda hastane yönetimimiz ve bütün klinik sorumlularımızla, bilim kurulu üyelerimiz ile yaptığımız değerlendirmelerde ayırdığımız COVID-19 alanlarında yüzde 40-50’ler düzeyinde ciddi bir daralmaya gitme kararı aldık. İhtiyaç halinde tabii ki her zaman yeni alanlar açabiliriz; ama şu anda COVID-19 hastalarının buna ihtiyacı yok. Böyle bir COVID-19 hastası yükümüz yok.”

Dr. Surel, alınan tedbirler sayesinde, koronavirüs için ayırdıkları yoğun bakımların doluluk oranının da yüzde 60’lara kadar düştüğünü ifade etti.

