Dünya
The Guardian 29.04.2026 18:01

Rusya’nın Zafer Günü’nde "Ukrayna" tedbiri: 20 yıl sonra bir ilk

Rusya, her yıl 9 Mayıs'ta düzenlenen geleneksel Zafer Günü geçit töreninde, Ukrayna'nın uzun menzilli drone saldırısı endişesiyle yaklaşık yirmi yıl sonra ilk kez askeri teçhizata yer vermeme kararı aldı.

Rusya’nın Zafer Günü’nde "Ukrayna" tedbiri: 20 yıl sonra bir ilk

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu değişikliğin "mevcut operasyonel durum" nedeniyle alındığını açıklarken, askeri okul öğrencilerinin de törenin bu bölümünde yer almayacağını belirtti.

Analistler ve askeri gözlemciler, Moskova'nın bu radikal kararı almasında, geçit töreni öncesindeki hazırlık aşamasında araçların açık eğitim alanlarında sergilenmesinin Ukrayna dronları için kolay hedef oluşturması korkusunun yattığını değerlendiriyor.

Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgal girişiminin ardından Zafer Günü törenleri zaten daha sönük geçmeye başlamıştı; ancak geçtiğimiz yıl 80. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çok sayıda yabancı devlet başkanının katılımı ve geniş katılımlı bir askeri geçit töreni düzenlenmişti.

Sebep Ukrayna dronları mı?

Ukrayna'nın uzun menzilli insansız hava araçları, son dönemde Rusya topraklarının derinliklerinde bulunan endüstriyel tesislere, lojistik merkezlere ve petrol altyapısına yönelik saldırılarını neredeyse günlük bir rutin haline getirdi.

Ural bölgesindeki Perm kentinde bir petrol pompalama istasyonunu vuran droneların yanı sıra Tuapse'deki büyük bir petrol rafinerisine düzenlenen saldırılar, bölgede büyük yangınlara yol açarak yerel halkı güvenlik önlemleri almaya zorladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna İstihbarat Servisi'nin hassas vuruşlarını överek, bin 500 kilometreden fazla mesafedeki hedeflerin başarıyla vurulduğunu belirtti ve Rus askeri sanayisi ile lojistiğini hedef alan bu saldırıların kapsamının genişletileceğini vurguladı.

Uzmanlar ise bu saldırıların Rusya'nın askeri kapasitesi üzerindeki etkisinin tartışmalı olduğunu ve küresel petrol fiyatlarındaki artışın, bazı rafineriler hedef alınsa bile Moskova'nın enerji gelirlerinin yüksek kalmasını sağladığını belirtiyor.

