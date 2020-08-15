Viyana'da yaşayan aslen Ankara Haymana'lı 46 yaşındaki Emrah Tuna, Viyana'da bir hastanede lenf kanseri tedavisi görüyordu. Kemoterapi sonrası tedavi aşamaları denenmeden sonlandırılmasına karar verildiğini belirten Tuna'nın ailesi, anavatanları Türkiye’den yardım talep etti.

Tuna, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla, Ankara Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tuna'nın tedavi sürecini yakından takip eden Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Viyana Schwechat Havaalanı'nda hastayı ambulans uçakla Türkiye'ye uğurladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Ülkemiz ile ne kadar gurur duysak az"

TRT Deutsch’a konuşan Büyükelçi Ceyhun, "Avusturya'dan ilk defa bir hastamız Türkiye'ye nakledildi. Belçika, Almanya ve daha sonra Avusturya'dan toplam dört hastayı alan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımıza ait ambulans uçağımız Viyana Schwechat Havaalanı'ndan saat 22.00'de Türkiye'ye havalandı. Hastalarımıza Türk doktorları sahip çıkacak. Ülkemiz ile ne kadar gurur duysak az. İhtiyaç ananında devletimiz yeryüzündeki tüm vatandaşlarımızın hizmetinde. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]