Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlattı.

Koca, sıcak da olsa maske takılması ve mesafeye uyulması konusunda uyardı:

"Dünkü yeni hasta sayısı: 1.226, ağır hasta sayısı: 656. Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın."