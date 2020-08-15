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Bakan Koca'dan 15 ilin sağlık müdürleriyle salgın görüşmesi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı. Toplantılarda COVID-19 vaka artışları, yeni tedbirler ve sahadaki ihtiyaçlar ele alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda vaka artışlarını, yeni tedbirleri ve sahadaki ihtiyaçları görüştü.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nedenleriyle vaka artışlarını, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Görüşmelerde değişmeyen konu, sizce ne olmuştur? Hastalar, hastalığa basit sebeplerle yakalanıyor" sözlerine yer verdi.
14 AĞUSTOS İL DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI. 15 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Nedenleriyle vaka artışlarını, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Görüşmelerde değişmeyen konu, sizce ne olmuştur? Hastalar, hastalığa basit sebeplerle yakalanıyor. pic.twitter.com/MdNz0usHOc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020
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