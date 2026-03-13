Acil servislerde saniyelerle yarışan sağlık ekipleri hayat kurtarıyor

Kesintisiz hizmet sunan acil servislerde sağlık ekipleri, saniyelerle yarıştıkları anlarda koordineli ekip çalışmasıyla yürüttükleri görevlerini, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla AA muhabirine anlattı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ferhat İçme, acil servislerin önemine ilişkin, "Acil servisler, saniyelerle yarışılan, insan hayatının çok değerli olduğu ve müdahalenin bir an önce yapılması ve insanların zaman kaybetmemesi gereken bir yer. Biz burada birçok durumda zamanla yarışıyoruz ve insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamızı 7 gün 24 saat kesintisiz olarak devam ettiriyoruz." dedi.

Acil servislerde yoğunluğun zaman zaman çok arttığını belirten İçme, başvurular arasında kalp krizi, felç ve ciddi travmalar gibi ağır tabloların da yer aldığını, bu nedenle tüm vakalara hazır olmak zorunda olduklarını, acil servislerin son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu, bazı anlarda birden fazla ağır hastanın aynı anda gelebilmesi nedeniyle hızlı ve eş zamanlı müdahalenin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

İçme, sarı, kırmızı ve yeşil alanlarda hastaların durumuna göre müdahale ettiklerine dikkati çekerek, "Gerektiğinde çoklu vakalarda bölünerek dağılıyoruz, gerektiğinde hep birlikte müdahale ediyoruz. Acil servisin ruhu bu tarz stresli durumları yönetebilmek üzere kurulur. Bazen hasta ve kolunda serum taşırken doktor olarak müdahale edersiniz. Siz de hastasınızdır, siz de serum alıyorsunuzdur ama gelen hastaya da müdahale etmek zorunda kalırsınız. Biz yoğunluğa, çeşitli hasta görmeye alıştık." diye konuştu.

Aynı anda birden fazla ağır vakanın gelmesi halinde daha hafif hastaları bekletmek durumunda kalabildiklerini söyleyen İçme, bu nedenle anlayış beklediklerini ve acil servise başvuran her hastanın durumuna göre değerlendirildiğini söyledi.

"Önceliğimiz her zaman hastaların sağlığını korumak"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Aytekin Tokmak, gebelik sürecinde beklenmeyen durumlarda hızlı değerlendirme ve müdahalenin hayati önem taşıdığını belirterek, kadın doğum acil servislerinin bu noktada devreye girdiğini belirtti.

Acil servislerde 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verildiğini ve önceliklerinin her zaman anne ile bebeğin sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Tokmak, "Sağlık çalışanları olarak burada büyük bir emek var, ekip işi. Hemşire, sağlık personeli hep birlikte görev yapıyoruz. Önceliğimiz annenin ve bebeğin sağlığı. Arka planda büyük bir emek var. Hastalarımızla karşılıklı birbirimizi anlayarak daha sağlıklı yarınlar inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başvuran hastaların hızlı değerlendirmeden geçirildiğini anlatan Tokmak, gerekli durumlarda erken tanı ve tedaviyle hem annenin hem bebeğin hayatının kurtarılabildiğini, gebelikte beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine dikkati çekti.

Tokmak, gebeliğin aileler için özel bir dönem olduğunu ifade ederek, "Aileye yeni bir birey katılıyor, tüm hayatınız değişiyor. Bunlara şahit olmak bizim açımızdan da çok güzel. Bir doğumu gerçekleştirmek, hastayı ağrılarından kurtarmak, onu rahatlatmak mesleki olarak da tatmin edici bir duygu." dedi.

"Her doğumun arkasında güçlü bir ekibin emeği var"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi Uzm. Dr. Berke Ebru İşçeviren Işık da, kadın doğum hekimlerinin yalnızca doğuma tanıklık etmediğini, annelerin kaygılarını paylaşarak ailelerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Sürecin her zaman kolay geçmediğini dile getiren Işık, çoğu zaman uykusuz geceler, uzun süren ameliyatlar ve yoğun tempoyla görev yaptıklarını, hayatın önemli başlangıçlarına eşlik etmenin mesleklerinin en anlamlı yönlerinden biri olduğunu ve her doğumun arkasında güçlü bir ekibin emeği bulunduğunu kaydetti.

"Her hastayı kendi çocuğum gibi görüyorum"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Acil İdari Sorumlusu Prof. Dr. Saliha Şenel, çocuk sağlığı ve hastalıklarının tıbbın en zor alanlarından biri olduğunu belirterek, dokundukları ve hayata döndürdükleri her çocuğun kendilerine mutluluk verdiğini, bu sayede yorgunluklarını hissetmediklerini ifade etti.

Çocuk acilde de ekip çalışmasının belirleyici olduğunu vurgulayan Şenel, şunları kaydetti:

"Özellikle ağır hastalara müdahale ederken herkesin bir görev alanı vardır, eğer kargaşa içinde yaklaşırsanız hastaya zarar verebilirsiniz. Bu nedenle herkesin bir iş bölümü vardır. Hemşire arkadaşlarımızın, yardımcı sağlık personelinin, temizlik personelinin ayrı bir görevi vardır ve hepsi bizim için çok değerlidir. Bu noktada ekip ruhuna çok önem veriyoruz. Acil, dakikalarla yarışılan klinik durum kırmızı alan hastalarıdır. Bu hastalarımızda da ekip çalışması içerisinde çok hızlı bir şekilde organize olunur ve paniğe yer vermeden müdahale edilir."

Mesleğe gönül verdiklerini söyleyen Şenel, "Nöbetlerde yoruluyoruz ama bir çocuğu hayata döndürdüğümüzde onun mutluluğuyla hiçbir şey bize zor gelmiyor. Elimizden geleni her anlamda yapıyoruz. Sonuçta biz de bir aileyiz, her hastayı kendi çocuğum gibi görüyorum." diye konuştu.

"Hastaların en zor ve en kritik anlarında yanlarındayız"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Erişkin Acil Birim Sorumlusu Seval Altunkeser ise acil servis hemşireliğinin fiziksel ve psikolojik dayanıklılık gerektiren, aynı zamanda merhamet isteyen bir meslek grubu olduğunu belirterek, hastaların en zor ve en kritik anlarında yanlarında olduklarını söyledi.

Acil hemşireliğinin yüksek bilgi birikimi ve hızlı müdahale becerisi gerektirdiğini vurgulayan Altunkeser, hekimlerle birlikte ilk değerlendirme ve müdahaleyi yapan ekip içinde yer aldıklarını, durumu ağır gelen bir hastanın kendi dokunuşlarıyla iyileşerek taburcu olduğunu görmenin kendilerine büyük moral verdiğini kaydetti.