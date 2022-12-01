Acil servis, hayati riski bulunanlara ilk müdahalenin yapıldığı, hastaların hayata bağlandığı servis.

Beyin kanaması, kalp krizi, trafik kazası, ateşli silah yaralanması ve iş kazaları acil servise en çok gelen vakalar arasında yer alıyor.

Tüm bunlara saniyeler içinde müdahale edilmesi ve hızlı tanı konulması hayati önem taşıyor.

Acil serviste hataya yer yok

Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, "Hep birlikte bu sağlık hizmetini el ele vermeye çalıştıkları ve yine ögeleri insan olarak hayata tutunan insanlara destek olmak için görev yaptıkları heyecan duydukları ve kalplerinin attıkları yerdir" sözleriyle acil servisin önemini anlattı.

Acil serviste ilk amaç hastayı hayatta tutmak, ardından yakınlarının endişesini azaltmak.

Amaç hastayı hayatta tutmak

Acil Tıp Kliniği Şefi Doç. Dr. İsmail Tayfur, "Stresli bir yer. Bu stresi kaldırabilecek ve bu işi yapmak isteyecek insanların bulunduğu yerler. Bu anlamda da acil servisimizde acil tıp kliniğimizdeki bütün personelimiz büyük bir aşkla şevkle ve hizmet anlayışıyla çalışıyorlar" diyor.

Sadece Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne günlük 100 civarında ambulans geliyor.

Ambulansla gelen hasta kadar ayaktan gelen hastaların da tedavisi büyük bir özveriyle yapılıyor.

Günlük 1500 civarında acil hastaya hizmet veriliyor.

Kamera: Edebali Koçdemir

Kurgu: Ufuk Özenateş