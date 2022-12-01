Engelsiz havalimanı konseptini benimseyerek, erişilebilirliği misyonunun bir parçası haline getiren İGA İstanbul Havalimanı, "Herkes için havalimanı" hedefiyle erişilebilir havalimanı kavramını standartların üzerine taşıyor.

Bu kapsamda Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile hazırlanan projenin tanıtımı İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yapıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hayata geçirilen proje ile serebral palsi tanısında farkındalık oluşturan "hayallerekanatac.com" sitesi de açıldı.

Sunuculuğunu oyuncu Ceyda Düvenci'nin yaptığı lansmanda konuşan İGA Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı'nın erişilebilirlik üzerine kurulduğunu söyledi.

Bu alanda birçok çalışmanın bulunduğunu belirten Büyükkaytan, "Hayallare Kanat Aç projesi bu kapsamda çok önemli. Proje kapsamında 50 çocuğa destek olacağız" dedi.

"Türkiye'de her yıl 6 bin bebeğe serebral palsi teşhisi konuyor"

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin ise serebral palsili 3 çocuğu yanı alarak konuşmasına başladı.

Evgin, bu hastalığın beynin hareket merkezinde meydana gelen hasardan kaynaklandığını, serebral palsiye farklı hastalık ve engellerin de eşlik edebildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her yıl 6 bin bebeğe serebral palsi teşhisi konuyor. 'Hayallere Kanat Aç' projesiyle serebral palsili çocuklarımıza teknoloji tabanlı rehabilitasyon desteği sağlamak istiyoruz. İstanbul Havalimanı, bizlere bu konuda destek sağlıyor. Bu çocukların hayat boyu tedaviye ihtiyaçları oluyor. Teknoloji artık hayatımızın her yerinde var. Bu çocuklarımızın da hayatında var. Bu projede çocuklarımız fizyoterapistler eşliğinde devam ediyorlar. Fizyoterapist arkadaşlarımız gelişimlerini bilgisayar ortamında takip edebiliyorlar. Bu çok önemli. Teknoloji sayesinde çocuklarımız hem öğreniyor hem de eğleniyorlar."

Serebral palsili çocuklara teknolojik tedavi

Proje ile havalimanı içinde belirli bir noktada bulunan deneyim alanında misafirlere teknolojik temelli rehabilitasyonun bir parçası olan "SmartPose" oyunu oynatılıyor.

Projeye İstanbul Havalimanı ziyaretçileri de dahil edildi. Böylece ziyaretçilerin projeye katılımları oranında serebral palsili çocuklar adına İGA tarafından yapılacak bağışlar teknoloji temelli rehabilitasyon desteğine dönüşüyor.

"Hayallerekanatac.com" internet sitesi üzerinden çocuklara "Lendiga" adlı hayali bir adaya taşıyacak uçak tasarımları hazırlatılıyor. Bu sayede empati ve eşitlik duyguları desteklenirken serebral palsi tanısı konan çocuklar adına İGA tarafından bağış yapılmasına da önayak olunuyor.

Ziyaretçilerin internet sitesi üzerinden 1-3 Aralık'ta tasarladıkları uçaklar hareket edip yükseldikçe, bağış hedefine biraz daha yaklaşılıyor. "Lendiga" adasına havalanan uçaklar arasında en çok beğenilen 10'unun "NFT" versiyonu oluşturuluyor.

İGA, bu projeyle 50 çocuğun 8 seanslık teknoloji temelli rehabilitasyon tedavisini de üstlendi.

Öte yandan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), İGA İstanbul Havalimanı'nın yeni "Erişilebilirliği Geliştirme Akreditasyonu" programı kapsamında akredite edilen dünyadaki ilk havalimanı olduğunu duyurdu.

Bu yılın başlarında hayata geçirilen akreditasyon programı, özel ihtiyaç sahibi misafirlerin engellerini engelsize dönüştürmek için erişilebilirlik alanında sürekli iyileştirme yolu sağlıyor.