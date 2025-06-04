80 yaş ve üstü hastalar için e-rapor imkanı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Anıl Esen, 26 Mayıs'ta başlayan uygulama hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Esen, hizmetin 80 yaş ve üstü veya yatağa bağımlı olan ve sağlık raporlarının bitiş süresine 1 ay kalan hastalar için verildiğini ifade etti.

Uygulamanın yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla başlatıldığını belirten Esen, evinde veya huzurevi, yaşlı bakım merkezi ve benzeri kurumlarda ikamet eden bireylerin tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda evde sağlık ekiplerince yerinde ziyaret edilerek veya uzaktan hasta değerlendirmesi sistemi vasıtasıyla sağlık raporlarının yenileceğini aktardı.

Doktor hastayla uzaktan görüşebilecek

İzmir'de bu hizmet için 35 ekip kurduklarını söyleyen Uzm. Dr. Esen, şunları kaydetti:

"80 yaş üzeri tüm hastaların ilaç, mama, tıbbi malzeme veya cihaz, bez raporu gibi rutinde kullandıkları hastalıkları ile ilgili raporları süreli. Hastalarımız ve yakınları bu süreyi unutabiliyor. Kendi işleyişlerinde aksaklıklara neden oluyor. Bakanlığımız bunun önüne geçmek için yeni bir sistem kurdu. Biz de İzmir'de bu uygulama için 35 ekip kurduk. Vatandaşlarımızın sağlık raporlarının bitmesine 1 ay kala Bakanlığımızın ilgili dijital sistemleri üzerinden veriler Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi sistemine düşecek. Bu kişiler aranacak, gerekirse uzaktan hasta değerlendirme sistemi ile doktor hastayla görüşecek. Gerekli hallerde evde sağlık ekiplerimiz vasıtasıyla ilgili doktora muayenesi organize edilecek, tetkik tahlil gerekiyorsa yapılacak ve raporlarının yenilenerek e-Nabız sistemine düşmesini sağlayacağız."

Uygulamanın başladığı ilk bir haftalık süreçte 3 bin 500 kişinin raporlarının sisteme düştüğünü ifade eden Uzm. Dr. Esen, "İzmir'in nüfusu 4,5 milyona yakın. İzmir'de 80 yaş ve üzeri nüfus sayısı da 95 bin 161. Bu nüfusun hepsinin kronik hastalığı ve kullandığı rapor yoktur. Ancak zamanla bu rakamlar mutlaka güncellenecektir. Ekip arkadaşlarımız sisteme düşen hastalarımızı aramaya başladılar. Rapor işlemlerini tamamlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.