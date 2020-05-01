65 yaş ve üstündekiler sağlıkları için evde kalacak ama hareketsiz kalmayacak. Çünkü hareketsizlik, tansiyondan kalbe ve kas kaybına kadar pek soruna yol açıyor.

Koronavirüs salgını dolayısıyla ilk kısıtlama 65 yaş ve üstü vatandaşlara geldi. Yaklaşık 8 milyon kişi için ev, hareketsizliği de beraberinde getirdi. Ancak uzmanlar evde olmanın egzersiz yapmaya engel olmadığına dikkat çekiyor.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Filiz Sivas, evde egzersiz için şunları önerdi:

"Evleri uygunsa müsaitse ev içinde yürüme egzersizleri yapabilirler yani yürüyebilirler. Yürürken dikkat etmeleri gereken şeyler var. Kaygan zeminlerde dikkatli olmamalılar, halıya takılıp düşebilirler. Eşiklere takılıp düşebilirler. Müzik eşliğinde ritmik hareket yapabilirler."

Kas ve eklem sorunları yaşanmaması için yapılmalı

Evde hareketsiz kalmak vücuttaki yağ oranını artırıyor. Bu da kalp sorunlarını tetikleyebiliyor. Hareketsizlik tansiyon hastaları için de sıkıntı. Bu nedenle yağ yerine kas oranının artması için evde düzenli hareket şart.

Sivas, "Kişi ayakta durup başını göğsünü değdirecek şekilde öne doğru eğip 10'a kadar sayıp tekrar normal pozisyona getirebilir. Sırt için de özellikle duvarda şınav çekebilirler. Kişi ayakta duramıyorsa oturarak veya yerde bir minder üzerinde geniş kas gruplarını içeren egzersiz yapabilirler. Bu egzersizlerden amacımız, eklem hareket açıklığını korumak esnekliği sağlamak" dedi.

Kas ve eklem sorunlarını yaşanmaması için bu hareketleri kısa süreli ancak düzenli yapmak yeterli.