Koronavirüs ile ilgili merak edilenleri siz sordunuz uzmanlar yanıtladı
Dünya çapında büyük bir salgına dönüşen koronavirüs hakkında merak edilenleri sizler sozdunuz uzman konuklar TRT Haber ekranlarından yanıtladı.
Soru 1: Koronavirüs belirtileri nelerdir? Cevap için tıklayınız...
Soru 2: 65 yaş üstü ne yapmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 3: Koronavirüsten nasıl korunulur? Cevap için tıklayınız...
Soru 4: Koronavirüse karşı kolonya etkili mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 5: Virüs en çok nerelerde bulunur? Cevap için tıklayınız...
Soru 6: Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 7: Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Cevap için tıklayınız...
Soru 8: Virüse karşı ne yapılabilir? Cevap için tıklayınız...
Soru 9: Maske kullanmak gerekli mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 10: Koronavirüs testi herkese mi yapılacak? Cevap için tıklayınız...
Soru 11: Evde virüs psikolojisi ile nasıl başa çıkarız? Cevap için tıklayınız...
Soru 12: Eldiven virüsten korur mu? Cevap için tıklayınız...
Soru 13: Virüs kaygısı nasıl yönetilir? Cevap için tıklayınız...
Soru 14: Salgın büyürse hastaneler yeterli mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 15: Eller ne sıklıkla yıkanmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 16: Gençlerde ristk yok mu? Cevap için tıklayınız...
Soru 17: Virüs kaygısı nasıl aşılır? Cevap için tıklayınız...
Soru 18: Virüs nesnelerde ne kadar kalır? Cevap için tıklayınız...
Soru 19: Paket servisi riskli mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 20: Marketten alınan paketli gıdalar yıkanmalı mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 21: 65 yaş üstünün psikolojileri için ne yapılmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 22: 65 üstüne ilaç tedavisi uygulanacak mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 23: Hastaneler ne kadar yeterli? Cevap için tıklayınız...
Soru 24: Virüs insandan insana nasıl bulaşır? Cevap için tıklayınız...
Soru 25: Yakın çalışma ortamlarında ne yapılmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 26: Ofiste eller sürekli yıkanmalı mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 27: Maske ve eldivenleri kimler takmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 28: Eldiven ve maske kullanımı nasıl olmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 29: Negatif test sonucu sonradan pozitif çıkar mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 30: Virüs paradan bulaşır mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 31: Virüs yiyeceklerden bulaşır mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 32: Virüsü yurt dışından gelenler mi yayıyor? Cevap için tıklayınız...
Soru 33: Saçlarda virüs bulunur mu? Cevap için tıklayınız...
Soru 34: Evde dezenfeksiyon alanı oluşturulmalı mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 35: Virüsün en yoğun bulunduğu yerler neresi? Cevap için tıklayınız...
Soru 36: Sigara içmek riski artırır mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 37: Hastalık gençleri de etkiliyor mu? Cevap için tıklayınız...
Soru 38: Kişisel temizlik ne kadar önemli? Cevap için tıklayınız...
Soru 39: Kelle paça virüse karşı korur mu? Cevap için tıklayınız...
Soru 40: Virüs evcil hayvanlardan bulaşır mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 41: Panik ve stres hastalığı etkiler mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 42: Eve kapananlar nasıl beslenmeli? Cevap için tıklayınız...
Soru 43: Hastalık şüphesi olan ne yapmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 44: Kahvaltı neden önemli? Cevap için tıklayınız...
Soru 45: Virüs kalıcı hasar bırakır mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 46: Enfekteler virüsü ne zaman bulaştırmaya başlar? Cevap için tıklayınız...
Soru 47: Pozitif biri ameliyat edilebilir mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 48: Hangi semptomlar bizi hastaneye yönlendirmeli? Cevap için tıklayınız...
Soru 49: Yaşlılarda yüksek ateş beklenmeli mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 50: Yayılma zinciri nasıl kırılacak? Cevap için tıklayınız...
Soru 51: İyileşen hasta virüsü bulaştırabilir mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 52: Sigara içenler neden risk grubunda? Cevap için tıklayınız...
Soru 53: Hamileyken yakalananlar nasıl tedavi edilmeli? Cevap için tıklayınız...
Soru 54: Sağlık çalışanları dışınma maske takılmalı mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 55: Maske nasıl takılıp çıkarılmalı? Cevap için taklayınız...
Soru 56: Virüs bulaştığı yüzeylerde ne kadar canlı kalıyor? Cevap için taklayınız...
Soru 57: Kimlere koronavirüs testi yapılıyor? Cevap için tıklayınız...
Soru 58: Sıcak hava virüsü öldürür mü? Cevap için tıklayınız...
Soru 59: Virüs bulaşan anne bebeğini emzirebilir mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 60: Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Cevap için tıklayınız...
Soru 61: Gençler bu virüsten etkileniyor mu? Cevap için tıklayınız...
Soru 62: Tütün ürünleri kullananlar nasıl etkileniyor? Cevap için tıklayınız...
Soru 63: Eldiven kıllanılmalı mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 64: Maske kullanmak gerekli mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 65: Sosyal mesafe ne olmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 66: İyileşen hastaların kanlarıyla tedavi mümkün mü? Cevap için tıklayınız...
Soru 67: Hastalık nasıl bir takvimde seyrediyor? Cevap için tıklayınız...
Soru 68: Alışverişte nelere dikkat edilmeli? Cevap için tıklayınız...
Soru 69: Testi pozitif çıkanların takibi evde nasıl yapılıyor? Cevap için tıklayınız...
Soru 70: Gençler koronavirüsten daha mı az etkileniyor? Cevap için tıklayınız...
Soru 71: Bulaştırıcılık konusunda yeterli duyarlılık var mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 72: Kimler yoğun bakıma alınıyor? Cevap için tıklayınız...
Soru 73: Sigara virüsün etkisini nasıl artırıyor? Cevap için tıklayınız...
Soru 74: Salgın nasıl duracak? Cevap için tıklayınız...
Soru 75: Cinsiyete göre hastalığın seyri farklı mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 76: Takviye gıda bağışıklığı güçlendirir mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 77: Marketlerde nelere dikkat edilmeli? Cevap için tıklayınız...
Soru 78: Başka şikayet veya kontrol için hastaneye gidilmeli mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 79: Hamilelikte virüs bebeklere geçer mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 80: Bazı hastalar neden evde izolasyona yönlendiriliyor? Cevap için tıklayınız...
Soru 81: Neden evde kalmalıyız? Cevap için tıklayınız...
Soru 82: Evde kalırken izolasyon kurallarına uyuluyor mu? Cevap için tıklayınız...
Soru 83: Tedbirlerin amacı ne? Cevap için tıklayınız...
Soru 84: Tedaviye devam edenler çevresi için tehlikeli mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 85: Tansiyon hastaları ilaçlarına devam etmeli mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 86: Maske nasıl doğru kullanılır? Cevap için tıklayınız...
Soru 87: Atkı veya şal da maske gibi kullanılabilir mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 88: Salgının seyri yaz aylarında nasıl olacak? Cevap için tıklayınız...
Soru 89: Yeni tedbirlerin etkisi ne zaman görebiliriz? Cevap için tıklayınız...
Soru 90: Virüs bilim dünyasını yanılttı mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 91: Salgın ne zaman bitecek? Cevap için tıklayınız...
Soru 92: Maskelerin kullanım süresi ne kadar? Cevap için tıklayınız...
Soru 93: Kronik rahatsızlığı olanlar ilaçlara ara vermeli mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 94: Devletin aldığı tedbirler yeterli mi? Cevap için tıklayınız...
Soru 95: Sosyal mesafe neden önemli? Cevap için tıklayınız...
Soru 96: Profesyonel maskeler kullanılmalı mı? Cevap için tıklayınız...
Soru 97: Salgının yarattığı korkuyla nasıl başa çıkarız? Cevap için tıklayınız...
Soru 98: Maskelerin geçirgenleriği nasıl anlaşılır? Cevap için tıklayınız...
Soru 99: Virüs nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Cevap için tıklayınız...
Soru 100: Yakınlarını kaybedenlere nasıl destek olabiliriz? Cevap için tıklayınız...
Soru 101: Sosyal mesafe ne kadar olmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 102: En çok görülen belirtiler neler? Cevap için tıklayınız...
Soru 103: Belirti gösteren kişi ne yapmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 104: Evden çıkanlar eve döndüğünde ne yapmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 105: Maske takmak bizi ne kadar korur? Cevap için tıklayınız...
Soru 106: Aşı vurdurması gerekenler ne yapmalı? Cevap için tıklayınız...
Soru 107: Koronavirüste erken teşhis önemli mi? Cevap için tıklatyınız...
Soru 108: Hastalığın seyrinde neler etkili? Cevap için tıklayınız...
Soru 109: Cerrahi maske ne kadar koruma sağlıyor? Cevap için tıklayınız...
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