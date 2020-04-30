Soru 1: Koronavirüs belirtileri nelerdir? Cevap için tıklayınız...

Soru 2: 65 yaş üstü ne yapmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 3: Koronavirüsten nasıl korunulur? Cevap için tıklayınız...

Soru 4: Koronavirüse karşı kolonya etkili mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 5: Virüs en çok nerelerde bulunur? Cevap için tıklayınız...

Soru 6: Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 7: Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Cevap için tıklayınız...

Soru 8: Virüse karşı ne yapılabilir? Cevap için tıklayınız...

Soru 9: Maske kullanmak gerekli mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 10: Koronavirüs testi herkese mi yapılacak? Cevap için tıklayınız...

Soru 11: Evde virüs psikolojisi ile nasıl başa çıkarız? Cevap için tıklayınız...

Soru 12: Eldiven virüsten korur mu? Cevap için tıklayınız...

Soru 13: Virüs kaygısı nasıl yönetilir? Cevap için tıklayınız...

Soru 14: Salgın büyürse hastaneler yeterli mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 15: Eller ne sıklıkla yıkanmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 16: Gençlerde ristk yok mu? Cevap için tıklayınız...

Soru 17: Virüs kaygısı nasıl aşılır? Cevap için tıklayınız...

Soru 18: Virüs nesnelerde ne kadar kalır? Cevap için tıklayınız...

Soru 19: Paket servisi riskli mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 20: Marketten alınan paketli gıdalar yıkanmalı mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 21: 65 yaş üstünün psikolojileri için ne yapılmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 22: 65 üstüne ilaç tedavisi uygulanacak mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 23: Hastaneler ne kadar yeterli? Cevap için tıklayınız...

Soru 24: Virüs insandan insana nasıl bulaşır? Cevap için tıklayınız...

Soru 25: Yakın çalışma ortamlarında ne yapılmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 26: Ofiste eller sürekli yıkanmalı mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 27: Maske ve eldivenleri kimler takmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 28: Eldiven ve maske kullanımı nasıl olmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 29: Negatif test sonucu sonradan pozitif çıkar mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 30: Virüs paradan bulaşır mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 31: Virüs yiyeceklerden bulaşır mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 32: Virüsü yurt dışından gelenler mi yayıyor? Cevap için tıklayınız...

Soru 33: Saçlarda virüs bulunur mu? Cevap için tıklayınız...

Soru 34: Evde dezenfeksiyon alanı oluşturulmalı mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 35: Virüsün en yoğun bulunduğu yerler neresi? Cevap için tıklayınız...

Soru 36: Sigara içmek riski artırır mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 37: Hastalık gençleri de etkiliyor mu? Cevap için tıklayınız...

Soru 38: Kişisel temizlik ne kadar önemli? Cevap için tıklayınız...

Soru 39: Kelle paça virüse karşı korur mu? Cevap için tıklayınız...

Soru 40: Virüs evcil hayvanlardan bulaşır mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 41: Panik ve stres hastalığı etkiler mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 42: Eve kapananlar nasıl beslenmeli? Cevap için tıklayınız...

Soru 43: Hastalık şüphesi olan ne yapmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 44: Kahvaltı neden önemli? Cevap için tıklayınız...

Soru 45: Virüs kalıcı hasar bırakır mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 46: Enfekteler virüsü ne zaman bulaştırmaya başlar? Cevap için tıklayınız...

Soru 47: Pozitif biri ameliyat edilebilir mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 48: Hangi semptomlar bizi hastaneye yönlendirmeli? Cevap için tıklayınız...

Soru 49: Yaşlılarda yüksek ateş beklenmeli mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 50: Yayılma zinciri nasıl kırılacak? Cevap için tıklayınız...

Soru 51: İyileşen hasta virüsü bulaştırabilir mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 52: Sigara içenler neden risk grubunda? Cevap için tıklayınız...

Soru 53: Hamileyken yakalananlar nasıl tedavi edilmeli? Cevap için tıklayınız...

Soru 54: Sağlık çalışanları dışınma maske takılmalı mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 55: Maske nasıl takılıp çıkarılmalı? Cevap için taklayınız...

Soru 56: Virüs bulaştığı yüzeylerde ne kadar canlı kalıyor? Cevap için taklayınız...

Soru 57: Kimlere koronavirüs testi yapılıyor? Cevap için tıklayınız...

Soru 58: Sıcak hava virüsü öldürür mü? Cevap için tıklayınız...

Soru 59: Virüs bulaşan anne bebeğini emzirebilir mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 60: Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Cevap için tıklayınız...

Soru 61: Gençler bu virüsten etkileniyor mu? Cevap için tıklayınız...

Soru 62: Tütün ürünleri kullananlar nasıl etkileniyor? Cevap için tıklayınız...

Soru 63: Eldiven kıllanılmalı mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 64: Maske kullanmak gerekli mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 65: Sosyal mesafe ne olmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 66: İyileşen hastaların kanlarıyla tedavi mümkün mü? Cevap için tıklayınız...

Soru 67: Hastalık nasıl bir takvimde seyrediyor? Cevap için tıklayınız...

Soru 68: Alışverişte nelere dikkat edilmeli? Cevap için tıklayınız...

Soru 69: Testi pozitif çıkanların takibi evde nasıl yapılıyor? Cevap için tıklayınız...

Soru 70: Gençler koronavirüsten daha mı az etkileniyor? Cevap için tıklayınız...

Soru 71: Bulaştırıcılık konusunda yeterli duyarlılık var mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 72: Kimler yoğun bakıma alınıyor? Cevap için tıklayınız...

Soru 73: Sigara virüsün etkisini nasıl artırıyor? Cevap için tıklayınız...

Soru 74: Salgın nasıl duracak? Cevap için tıklayınız...

Soru 75: Cinsiyete göre hastalığın seyri farklı mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 76: Takviye gıda bağışıklığı güçlendirir mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 77: Marketlerde nelere dikkat edilmeli? Cevap için tıklayınız...

Soru 78: Başka şikayet veya kontrol için hastaneye gidilmeli mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 79: Hamilelikte virüs bebeklere geçer mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 80: Bazı hastalar neden evde izolasyona yönlendiriliyor? Cevap için tıklayınız...

Soru 81: Neden evde kalmalıyız? Cevap için tıklayınız...

Soru 82: Evde kalırken izolasyon kurallarına uyuluyor mu? Cevap için tıklayınız...

Soru 83: Tedbirlerin amacı ne? Cevap için tıklayınız...

Soru 84: Tedaviye devam edenler çevresi için tehlikeli mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 85: Tansiyon hastaları ilaçlarına devam etmeli mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 86: Maske nasıl doğru kullanılır? Cevap için tıklayınız...

Soru 87: Atkı veya şal da maske gibi kullanılabilir mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 88: Salgının seyri yaz aylarında nasıl olacak? Cevap için tıklayınız...

Soru 89: Yeni tedbirlerin etkisi ne zaman görebiliriz? Cevap için tıklayınız...

Soru 90: Virüs bilim dünyasını yanılttı mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 91: Salgın ne zaman bitecek? Cevap için tıklayınız...

Soru 92: Maskelerin kullanım süresi ne kadar? Cevap için tıklayınız...

Soru 93: Kronik rahatsızlığı olanlar ilaçlara ara vermeli mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 94: Devletin aldığı tedbirler yeterli mi? Cevap için tıklayınız...

Soru 95: Sosyal mesafe neden önemli? Cevap için tıklayınız...

Soru 96: Profesyonel maskeler kullanılmalı mı? Cevap için tıklayınız...

Soru 97: Salgının yarattığı korkuyla nasıl başa çıkarız? Cevap için tıklayınız...

Soru 98: Maskelerin geçirgenleriği nasıl anlaşılır? Cevap için tıklayınız...

Soru 99: Virüs nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Cevap için tıklayınız...

Soru 100: Yakınlarını kaybedenlere nasıl destek olabiliriz? Cevap için tıklayınız...

Soru 101: Sosyal mesafe ne kadar olmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 102: En çok görülen belirtiler neler? Cevap için tıklayınız...

Soru 103: Belirti gösteren kişi ne yapmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 104: Evden çıkanlar eve döndüğünde ne yapmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 105: Maske takmak bizi ne kadar korur? Cevap için tıklayınız...

Soru 106: Aşı vurdurması gerekenler ne yapmalı? Cevap için tıklayınız...

Soru 107: Koronavirüste erken teşhis önemli mi? Cevap için tıklatyınız...

Soru 108: Hastalığın seyrinde neler etkili? Cevap için tıklayınız...

Soru 109: Cerrahi maske ne kadar koruma sağlıyor? Cevap için tıklayınız...