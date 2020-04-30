Hint basınında yer alan haberlere göre, BJP'li vekil ile Müslüman bir meyve satıcısı arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, milletvekili Rajput, adını sorduğu sokaktaki meyve satıcısına, "gerçek ismini söylemediği takdirde kendisini döveceği" tehdidinde bulundu.

Satıcının Müslüman olduğunu öğrenen milletvekili Rajput, "Bir daha bu bölgeye gelmemelisin. Eğer seni bir daha burada görürsek döverek ders vereceğiz." ifadesini kullandı.

BJP'li vekile, sosyal medyada aralarında gazeteci ve yazarların da bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Hindistan'da 28 Nisan'da iktidardaki BJP'nin bir diğer milletvekili, koronavirüs (COVID-19) salgını sırasında tüketicilere Müslüman satıcılardan alışveriş yapmamaları çağrısında bulunmuştu.

Uttar Pradeş eyaletinde Deoria kenti milletvekili Suresh Tiwari'nin "Bir şey aklınızda olsun. Herkese söylüyorum. Müslümanlardan sebze almaya gerek yok." ifadesini kullandığı video, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Müslümanlar hedef haline getirildi

Hindistan'da mart ayı başında Tebliğ Cemaati tarafından başkent Yeni Delhi'de düzenlenen etkinliğe katılan kişilerde COVID-19 tespit edilmesi ve virüsün farklı bölgelere yayılması, Müslümanları nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakmıştı.

Hükümet yanlısı televizyon kanalları, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar, Müslümanları adeta hedef tahtası haline getirmişti.