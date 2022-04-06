50 yaşındaki Leyla Bars, kanserle ilk kez 27 yaşında tanıştı. "Hastalığa yenilmeyeceğim" diye kendine söz verdi ve sözünü tuttu.

6 ay ömür biçilen Leyla Bars, bir dakikanın bile önemli olduğunu düşünerek kendini bırakmamış.

Hayata sıkıca tutunarak cilt kanserini yenen Leyla Bars'ın hastalığı 19 yıl sonra tekrarladı. Ardından meme kanserine de yakalandı.

"'Ben bu hastalığa yenilmeyeceğim' diye kendime söz verdim"

"Kanserin dostu üzüntü, düşmanı mutluluk bence kanseri yenmek istiyorsak mutlu olalım" diyen Bars şöyle konuşuyor:

"Çok büyük ameliyatlar geçirdim, çok ağır kemoterapiler gördüm fakat ben buna yılmayacağım dedim. Buna yenilmeyeceğim, ayaklarımın üstünde duracağım.

2000 yılında tekrar MMSA 3. evre ile karşılaştım 8 kür kemoterapi aldım, ışın tedavisi gördüm. Bu esnada koronavirüs oldum ama yılmadım yine kemoterapiye giderken giyinerek, süslenerek gittim. Hatta hemşireler şaşırıyordu kemoterapi alan siz misiniz diye?"

Bu süreçte 2 buçuk ay arayla iki ablasını kanserden kaybeden Leyla Bars, tüm hastalara çağrıda bulundu:

"Hastaneye giderken üzüntüyle gitmeyelim. Orası bize tedavi amaçlı ama biz kendimizi kendimiz tedavi edeceğiz. İlaçlar ikinci sırada olması lazım.

Koronavirüste pozitif kötü ama kanserde pozitiflik çok güzel. Mutlu olalım, kanseri yenmek için çok uğraşalım kendimizi kansere yenik düşürmeyelim. Biz kanseri yenelim, kanser bizi değil."

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Ebubekir Mazlum