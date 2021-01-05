5 Ocak 2021 koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 5 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 5 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 183 bin 413 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 14 bin 494. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 477 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 908.
Son 24 saatte 194 hasta vefat etti, 8 bin 908 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 25 milyon 315 bin 565, toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101, toplam vefat sayısı 21 bin 879, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 410, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 155 bin 338 oldu.
Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2021
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