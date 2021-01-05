Sağlık Bakanlığı 5 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 183 bin 413 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 14 bin 494. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 477 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 908.

Son 24 saatte 194 hasta vefat etti, 8 bin 908 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 25 milyon 315 bin 565, toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101, toplam vefat sayısı 21 bin 879, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 410, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 155 bin 338 oldu.