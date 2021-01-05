Enfeksiyon, göğüs hastalıkları ve yoğun bakım doktorları… Salgınla mücadelede en ön safta yer alan çoğunlukla onlardı. En büyük korkuları virüs kapmak değil sevdiklerine bulaştırmaktı. Bu korkularında haksız da değillerdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Turgut Karaköse ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Nedim Malkoç, salgının doktorlar üzerindeki psikolojik etkilerini araştırdı.

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40 pandemi hastanesinden 204 doktorla birebir görüşme gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Nedim Malkoç, araştırmaya dahil olan 204 doktorun yaklaşık 7,4’ünde COVID-19 teşhisi konulduğunu söyledi.

Malkoç, “Hatta bu 7,4'ün aileleriyle de yaptığımız çalışmada 6,4'ünün de yine virüsle enfekte olduğu tespit edildi" dedi.

Sağlıkçılar en çok kaygı bozukluğu, panik atak ve ölüm korkusu yaşıyor

Yaşanan problemlerin büyük bölümünü, kişisel stres, depresif eğilimler, ölüm korkusu, panik atak ve uyku bozuklukları oluşturuyor. Bu problemlerle baş edebilmek için hekimler özellikle kendilerini ve ailelerini koruyacak önlemlere odaklanıyor.

Uluslararası bir dergide de yayınlanan araştırmaya göre, doktorların yüzde 8 buçuğu bu psikolojik etkilerle baş edebilmek için antidepresan kullanıyor.

