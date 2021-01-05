Pek çok yiyecek gıda intoleransına neden olabiliyor. Vücudun tolere edemediği gıdalar bağırsak sistemini bozuyor, bu da iltihaplanmaya sebep oluyor. Bu durum pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Diyabet, kolesterol, mineral vitamin eksikleri, kaygı, depresyon gıda intoleransı ile ilişkili hastalıklar. Bağışıklığın kendi kendine saldırdığı sedef, haşimato, ala hastalığı ve romatizmal hastalıklar da gıda intoleransı ile yakından ilişkili.

Bağırsakların hangi gıdaları tolere edemediği kan testiyle belirleniyor. Vücudun gıdalara verdiği tepki deneme yöntemiyle de belirlenebiliyor.

Medikal Park Hastanesi fonksiyonel tıp uzmanı Dr. Kerem Korkut, kişinin bu gıdaları hayatından bir süre çıkarıp sonrasında bilinçli bir şekilde tekrar beslenmesine alarak intoleransını çözebildiğini vurguladı.