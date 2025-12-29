Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 29.12.2025 11:29

Çevrim İçi Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı Hizmeti 7 ilde başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ailelerin danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla Çevrim İçi Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı Hizmetini 7 pilot ilde hayata geçirdi.

Çevrim İçi Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı Hizmeti 7 ilde başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nda (2024-2028) yer alan, "aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması" ve "danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması" hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri, 81 il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunuluyor.

Ayrıca, hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla teknoloji temelli yeni uygulamalar da geliştiriliyor.

Çevrim içi danışmanlıkla aile içi iletişim güçleniyor

Hizmetler, "gizlilik" ve "güvenlik" ilkeleri esas alınarak çevrim içi platformlar üzerinden yürütülüyor. Böylece bireylerin ve ailelerin bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabilmeleri sağlanıyor.

Hizmetin yaygınlaştırılmasıyla, aile içi iletişim sorunları erkenden tespit edilecek. Çatışmalar, etkili şekilde yönetilebilecek. Ayrıca anne, baba olma becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

7 pilot ilde uygulama başlatıldı

Çevrim İçi Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı Hizmetinin hayata geçirildiği pilot iller, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya olarak belirlendi. Pilot uygulama ile çevrim içi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce, daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, "e-Ailem" sistemi ve "psikodestek.aile.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Psikoloji Aile Yılı Aile
Sıradaki Haber
Hızla yükselen Mardin Şehir Hastanesinde sona gelindi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:19
Kastamonu'da dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi
13:19
Fırıncılar Federasyonu: 2026’da ekmek fiyatı değişmeyecek
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
13:06
Kanala düşen araçtaki 4 kişi için arama çalışması yapılıyor
12:37
Karla kaplı yollarda hastalar hastaneye ulaştırıldı
12:46
Adıyaman'da 1800 yıllık kubbeli mezar odası bulundu
8 yılda 160 görev: Kadavra köpeği Melo’nun başarı hikayesi
8 yılda 160 görev: Kadavra köpeği Melo’nun başarı hikayesi
FOTO FOKUS
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ