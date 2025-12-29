Çevrim İçi Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı Hizmeti 7 ilde başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nda (2024-2028) yer alan, "aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması" ve "danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması" hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri, 81 il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunuluyor.

Ayrıca, hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla teknoloji temelli yeni uygulamalar da geliştiriliyor.

Çevrim içi danışmanlıkla aile içi iletişim güçleniyor

Hizmetler, "gizlilik" ve "güvenlik" ilkeleri esas alınarak çevrim içi platformlar üzerinden yürütülüyor. Böylece bireylerin ve ailelerin bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabilmeleri sağlanıyor.

Hizmetin yaygınlaştırılmasıyla, aile içi iletişim sorunları erkenden tespit edilecek. Çatışmalar, etkili şekilde yönetilebilecek. Ayrıca anne, baba olma becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

7 pilot ilde uygulama başlatıldı

Çevrim İçi Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı Hizmetinin hayata geçirildiği pilot iller, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya olarak belirlendi. Pilot uygulama ile çevrim içi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce, daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, "e-Ailem" sistemi ve "psikodestek.aile.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.