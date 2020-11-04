Sağlık Bakanlığı 4 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 144 bin 416 test yapıldı.

Bu kapsamda 2391 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1841.

Son 24 saatte 77 hasta vefat etti, 1841 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923, toplam vaka sayısı 384 bin 509, toplam vefat sayısı 10 bin 558, toplam ağır hasta sayısı 2464, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 330 bin 665 oldu.