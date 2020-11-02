Sağlık Bakanlığı 2 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 139 bin 103 test yapıldı. Bu kapsamda 2302 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1521.

Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 1521 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260, toplam vaka sayısı 379 bin 775, toplam vefat sayısı 10 bin 402, toplam ağır hasta sayısı 2341, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 327 bin 7 oldu.