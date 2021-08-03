Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 256 bin 163 test yapıldı. 24 bin 832 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 126. Bugünkü iyileşen sayısı ise 6 bin 243.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli..” dedi.