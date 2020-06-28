Türkiye'de son 24 saatte bin 356 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97, iyileşen hasta sayısı 170 bin 595 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 haziran koronavirüs tablosunu Twitter'dan paylaştı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 309 test yapıldı, 1356 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1413 kişi iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, " Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." ifadelerini kullandı.