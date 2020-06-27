Haber Giriş: Kaynak: AA
Ambulans uçak Rusya'daki 2 Türk için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da Covid-19 hastası 2 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Bursa'ya getirildi. Tedavilerine Bursa Şehir Hastanesi'nde devam edilecek.
Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki Covid-19 hastası vatandaşlarını tedavi amaçlı yurda getirmeye devam ediyor.
Rusya'nın Blagoveshchensk şehrinde yaşayan 59 yaşındaki Sedrettin Küçük ile Svobodnenskaya şehrinde yaşayan 51 yaşındaki Uğur Kurt, Covid-19 testleri pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yakınlarının durumu Türkiye'deki yetkililere bildirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, hastaları yurda getirmek için bu ülkeye ambulans uçak gönderdi.
[Fotoğraf: AA]
Küçük ve Kurt, ambulans uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi.
Burada ambulansa bindirilen hastalar Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.
Etiketler: ambulans uçak rusya koronavirüs hastasıSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 23:09
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