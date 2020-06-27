Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki Covid-19 hastası vatandaşlarını tedavi amaçlı yurda getirmeye devam ediyor.

Rusya'nın Blagoveshchensk şehrinde yaşayan 59 yaşındaki Sedrettin Küçük ile Svobodnenskaya şehrinde yaşayan 51 yaşındaki Uğur Kurt, Covid-19 testleri pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yakınlarının durumu Türkiye'deki yetkililere bildirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, hastaları yurda getirmek için bu ülkeye ambulans uçak gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

Küçük ve Kurt, ambulans uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulansa bindirilen hastalar Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.