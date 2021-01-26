26 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 103 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 26 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 26 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 180 bin 303 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 103. Bugünkü hasta sayısı 681 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 108.
Son 24 saatte 134 hasta vefat etti, 8 bin 108 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496, toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, toplam vefat sayısı 25 bin 344, toplam ağır hasta sayısı 1 bin 791, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 322 bin 511 oldu.
Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 26, 2021
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