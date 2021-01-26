Sağlık Bakanlığı 26 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 180 bin 303 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 103. Bugünkü hasta sayısı 681 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 108.

Son 24 saatte 134 hasta vefat etti, 8 bin 108 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496, toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, toplam vefat sayısı 25 bin 344, toplam ağır hasta sayısı 1 bin 791, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 322 bin 511 oldu.