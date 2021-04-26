Sağlık Bakanlığı 26 Nisan koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 268 bin 893 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 37 bin 312. Bugünkü hasta sayısı 2 bin 716 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 48 bin 27.

Son 24 saatte 353 hasta vefat etti, 48 bin 27 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 46 milyon 153 bin 151, toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, toplam vefat sayısı 38 bin 711, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 563, hastalarda zatüre oranı %2.4, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 121 bin 671 oldu.