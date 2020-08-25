Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 98 bin 231 test yapıldı. Bu kapsamda 1502 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 887 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, toplam vaka sayısı 261 bin 194, toplam vefat sayısı 6 bin 163, toplam ağır hasta sayısı 811 , hastalarda zatüre oranı %7,4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 238 bin 795 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.” dedi.